Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rauchmelder halten Einsatzkräfte in Atem

Altenburg (ots)

Am Wochenende gab es gleich mehrere Einsätze von Feuerwehr und Polizei im Stadgebiet, bei denen jeweils Wohnungsbrände gemeldet wurden. So mussten die Beamten am Freitagabend zunächst in die Eschenstraße und am frühen Sonntagmorgen in die Stauffenberg- sowie Heinrich-Heine-Sraße ausrücken. Bei allen Einsätzen wurde schnell dieselbe Ursache gefunden. Die Wohnungsmieter hatten ihr Essen auf dem Herd stehen lassen und dann die Wohnung verlassen oder waren eingeschlafen. Auf Grund des starken Qualmes schlugen dann die installierten Rauchmelder Alarm und lösten somit die Einsätze aus. Alle Personen blieben unverletzt und die Räume nach ausreichender Belüftung weiterhin bewohnbar.

