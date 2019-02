Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufgeklärt - Täter für Graffitischmierereien gefasst

Die Serie von Sachbeschädigungen im Graffitibereich, bei welchen durch den Täter diverse Kreuze, die Schriftzüge "END" und "All Girls lie" in den Farben Schwarz und Silber gesprüht wurden, konnte aufgeklärt werden.. Dem 20 jährigen Tatverdächtigen konnten 45 angezeigte Handlungen in den Bereichen Zeulenroda-Triebes, Auma-Weidatal, Weida, Wünschendorf/Elster und den Landstraßen zwischen den Ortschaften zugeordnet werden. Durch die eigens gebildete Arbeitsgruppe der PI Greiz wurden eine Vielzahl von Zeugen und Personen gehört bzw. befragt. Hieraus sowie aus Hinweisen aus den sozialen Medien konnte der Täter bekannt gemacht werden. Der Täter selbst verweigert jegliche Angaben zu seinen Handlungen sowie zu seinem Motiv. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, welches alsbald der Staatsanwaltschaft übergeben wird. Die Polizei Greiz bedankt sich bei allen Zeugen, die durch ihre Hinweise diesen Erfolg ermöglichten.

