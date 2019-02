Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht Pkw geführt

Gera (ots)

Am gestrigen Tag stellte die Geraer Polizei gleich zwei Fahrzeugführer fest, welche trotz des Konsums berauschender Mittel ihren Pkw im öffentlichen Straßenverkehr führten. Zum einen konnte ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw VW gegen 23:45 Uhr in der Herresbergstraße angetroffen werden. Zum anderen wurde ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Seat gegen 00:15 Uhr am Ferberturm kontrolliert. Bei beiden Fahrzeugführern fiel ein Drogenvortest positiv aus. In Folge dessen wurde jeweils die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und die entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen.

