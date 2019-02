Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Portemonnaie entwendet

Gera (ots)

Gestern (21.02.2019), gegen 17:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter das Portemonnaie einer 69-Jährigen. Zur Tatzeit befand sich die Geschädigte in einem Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße. Nach bisherigen Ermittlungen entnimmt der Täter in einem unachtsamen Moment die Geldbörse aus dem am Einkaufswagen hängenden Stoffbeutel und entfernt sich in unbekannte Richtung. Die entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter 0365-8290 zu melden.

