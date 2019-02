Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Heckscheibe beschädigt

Gera (ots)

In der vergangenen Nacht (20.02.19, 21:30 Uhr bis 21.02.19, 07:50 Uhr) machten sich unbekannte Täter an einem in der Hilde-Coppi-Straße abgestellten Pkw Hyundai zu schaffen. Der oder die Täter schmissen mittels Kieselsteinen die Heckscheibe des Fahrzeuges ein, so dass diese zerstört wurde. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden. (KR)

