Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gegen Straßenlaterne gefahren

Gera (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten vergangene Nacht (21.02.2019) aufgrund eines Unfalls nach Scheubengrobsdorf aus. Der Fahrer (34) eines Ford Fiesta befuhr gegen 02:50 Uhr die Stadtrodaer Straße in Richtung Gera und geriet auf Höhe einer Tankstelle zu weit nach links. Dabei touchierte er die Mittelinsel, verlor in der Folge die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Straßenlaterne. Diese fiel schließlich um und wurde stark beschädigt. Der 34-jährige Fahrer wurde verletzt in Krankenhaus gebracht, sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug abgeschleppt und der Lichtmast fachmännisch vom Strom abgeklemmt. Die Polizei Gera hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (KR)

