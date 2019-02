Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche in Schwarzburgstraße

Gera (ots)

Im Zuge einer Vermisstenanzeige nach einer 14-jährigen Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz am 19.02.2019 erhärtete sich der Hinweis darauf, dass sich diese in einem Mehrfamilienhaus in Gera aufhält. Dort soll es zur Ausführung diverser Straftaten zu ihrem Nachteil gekommen sein. Die weiterführenden Ermittlungen ergaben, dass sich die Vermisste in einer Wohnung in der Schwarzburgstraße aufhält, so dass schließlich, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Gera sowie auf Anordnung eines Richters, die Durchsuchung des Mehrfamilienhauses angeordnet und diese in der Folge, mit Unterstützung der Feuerwehr, gegen 19:30 Uhr durchgeführt wurde. Die 14-Jährige konnte letzen Endes unversehrt in einer Wohnung aufgefunden werden. Die Hinweise hinsichtlich der gegen die 14-Jährige verübten Straftaten bestätigten sich schließlich nicht. Die Jugendliche wurde in der Folge in Obhut genommen. (KR)

