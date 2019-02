Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw verliert Anhänger

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 19.02.2019 (Dienstag) befuhr der 62-jährige Fahrer eines Pkw VW mit einem Anhänger die Zeitzer Straße in Richtung Brossen. Am Bahnübergang Ortsausgang Meuselwitz löste sich der Anhänger vom Pkw, setzte seine Fahrt selbständig fort und prallte gegen ein Verkehrsschild. Verletzt wurde dabei niemand.

