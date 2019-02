Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Altenburg (ots)

In der Zeit vom 10.02.2019 - 18.02.2019 drangen unbekannte Täter in der Schmöllnschen Landstraße durch ein Kellerfenster in ein Haus ein. Ziel war scheinbar der Diebstahl von Kupfer- und Kabelleitungen. Zudem verursachten der oder die Täter diversen Sachschaden im Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Altenburg unter der Tel. 03447 / 4710, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell