Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti an Hausfassaden gesprüht

Altenburg (ots)

Am 18.02.2019 (Montag), um 17:00 Uhr informierte eine Bürgerin aufgrund der von ihr wahrgenommenen Geräuschkulisse, die Polizei und gab an, dass soeben Personen in der Elie-Wiesel-Straße offenbar ein Graffiti sprühen. Vor Ort wurde an einer Hauswand ein frisches Graffiti in schwarzer Farbe festgestellt. Die Täter der Sachbeschädigung konnten nicht mehr angetroffen werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, bei der PI Altenburger Polizei zu melden.

