Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Laasener Straße

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (18.02.2019), gegen 15:40 Uhr kam es in der Laasener Straße zum Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Opel (Fahrer 59) und einem Kind (5). Das Kind wurde beim Zusammenstoß mit dem Pkw verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell