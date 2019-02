Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung am Wochenende

Altenburg (ots)

Am Sonntag (17.02.2019), geben 18:40 Uhr begegnete in der Geraer Straße einer 49-jährigen Frau ein offenbar volltrunkenen Passant (44). Dieser griff die Frau aus bislang unbekannten Gründen körperlich an, so dass diese verletzt wurde. Im Zuge von Zeugenhinweisen konnte ein 44-Jähriger an seiner Wohnanschrift angetroffen und als Täter identifiziert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell