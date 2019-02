Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung

Altenburg (ots)

Am 17.02.2019 (Sonntag), gegen 03:30 Uhr kam es in der Gerhard-Altenbourg-Straße im Bereich eines Tanzlokals zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Besuchern der Veranstaltung. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Gast nach einer verbalen Streitigkeit mit anderen Gästen in eine handfeste Auseinandersetzung. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter bereits entfernt, konnte jedoch im Zuge der Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

