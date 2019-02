Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Morgendlicher Unfall

Greiz (ots)

Triebes: Heute morgen (18.02.2019), gegen 08:00 Uhr befuhr der 55-jährige Fahrer eines Multicar die Landstraße von Mehla in Richtung Triebes. Hierbei geriet er kurz vor dem Ortseingang Triebes zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte in der Folge mit einer unterbrochenen Leitplanke, kippte zur Seite und kam schließlich am linken Fahrbahnrand um Stehen. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Um die Bergung des Mulitcars kümmerte sich der Fahrer zuvor noch selbstständig, so dass die Fahrbahn nach geraumer Zeit wieder komplett befahrbar war. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

