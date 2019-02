Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schaukel gestohlen

Gera (ots)

Pölzig: Unbekannte Täter trieben am vergangenem Wochenende (15.02.2019 - 17.02.2019) in Pölzig (Landkreis Greiz) ihr Unwesen. Die an einem Schaukelgerüst angebrachte Kettenschaukel auf dem Spielplatz in der Waldstraße war dabei Ziel der Unbekannten. Die Täter demontierten die Schaukel, welche mit dicken Schrauben und Mutter am Gerüst befestigt war und stahlen sie in der Folge. Die Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht gleichzeitig Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat, den Täter oder dem Verbleib der Kettenschaukel machen können. (KR)

