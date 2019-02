Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Nürnberger Straße

Gera (ots)

Mehrere Anwohner aus Gera-Lusan baten am Freitagabend (15.02.2019), gegen 22:10 Uhr die Polizei um Hilfe. Eine größere Personengruppe, bestehend aus Jugendlichen und jugen Erwachsenen, hielt sich lärmend, grölend und Alkohol konsumierend auf einen Supermarktparkpatz in der Nürnberger Straße auf. Unverzüglich kamen Polizeibeamte zum Einsatz, welche mehrere der betroffenen Jugendlichen antrafen. Hierbei kam es zu Beleidigungshandlungen gegenüber den Polizeibeamten, ausgehend von drei alkoholisierten Männern (19, 19, 26) aus der Gruppe. Diese wurden in Gewahrsam genommen, so dass sich schließlich die Gesamtsituation vor Ort beruhigte und keine Störungen mehr festgestellt wurden. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.(KR)

