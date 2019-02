Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blitzer beschädigt

Gera (ots)

Polizeibeamte kamen am Samstagabend (16.02.2019), gegen 22:20 Uhr in der Langenberger Straße zum Einsatz, weil sich dort eine männliche Person mit einer Brechstange an einem stationären Blitzer zu schaffen machte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten im Zuge einer eingeleiteten Fahndung in der Umgebung einen stark alkoholisierten Tatverdächtigen (26; 2,4 Promille) fest. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an. (KR)

