Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb stiehlt Spielzeugpistole

Gera (ots)

Am Samstagmorgen (16.02.2019, gegen 08:40 Uhr) wurde ein 21-Jähriger beim Diebstahl einer Spielzeugpistole in einem Geschäft in der Heinrichstraße erwischt. Als er auf den Diebstahl angesprochen wurde, flüchtete er mit seinem Beutegut. Er konnte jedoch durch die hinzugerufenen Polizeibeamten und dem Ladendetektiven gestellt werden, wobei der alkoholisierte 21-Jährige Widerstand leistete. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (KR)

