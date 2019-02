Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung

Gera (ots)

Am 16.02.2019 gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich Gera, Geschwister-Scholl-Straße auf Höhe der sogenannten Himmelsleiter zu einem Körperverletzungsdelikt. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass eine männliche Person an der Gesundheit geschädigt wurde. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten den Geschädigten oder weitere Zeugen nicht feststellen. Die Polizei in Gera hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter 0365/829-0.

