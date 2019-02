Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Greiz (ots)

Am Nachmittag des 16.02.2019 wurde die Polizei über eine betrunkene, männliche Person, in einem Supermarkt in der Greizer Neustadt informiert, welche vorher mit einem Pkw auf den angrenzenden Parkplatz fuhr. Bei der Kontrolle des 54jährigen Mannes wurde ein Atemalkoholwert von 2,07 Promille festgestellt. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

