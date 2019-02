Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Göhren bei Altenburg (ots)

Aufgrund tief stehender Sonne kollidierte eine 39 jährige Frau mit ihrem Ford EcoSport mit einem Mast für Kommunikationsanlagen, als sie auf der Eisenberger Straße in Göhren am 15.02.2019 um 08:30 Uhr unterwegs war. Infolge der Kollision in Verbindung mit dem Auslösen des Airbags erlitt sie leichte Verletzungen, welche ärztlich behandelt werden mussten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (AG)

