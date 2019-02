Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert unterwegs

Altenburg (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 15.02.2019 in den Abendstunden ein 54 Jähriger mit einem Nissan in Lucka angehalten. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 0,56 Promille.

Mit einer Alkoholisierung von 0,64 Promille wurde kurz nach Mitternach vom Samstag zum Sonntag der 69 jährige Fahrzeugführer eines Peugeot in der Kauerndorfer Allee in Altenburg festgestellt.

Gegen beide festgestellte Fahrzeugführer wurden jeweils Bußgeldverfahren eingeleitet, welche mit einem Bußgeld von 500 Euro sowie einem Monat Fahrverbot belegt sind. (AG)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell