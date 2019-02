Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsbrand in Sigfried-Flack-Straße

Altenburg (ots)

Aufgrund eines Wohnungsbrandes in der Siegfried-Flack-Straße kamen gestern Nachmittag (14.02.2019), gegen 14:40 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. In der Wohnung eines 46-Jährigen kam es zum Brandausbruch. Das Feuer wurde seitens der Feuerwehr gelöscht. Der 46-Jährige wurde mit Verdacht der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Ein Übergreifen des Brandes auf andere Wohnungen bzw. das Treppenhaus trat nicht ein. Andere Anwohner wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

