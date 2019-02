Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Unfall B175

Greiz (ots)

Burkersdorf/Weida: Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer des Tanklastzuges die B175 von Weida nach Burkersdorf. Dort geriet er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Meter auf die Bankette und in der Folge halbseitig in den Graben. Trotz Gegenlenken schaffte es der Fahrer offenbar nicht, seinen Tanklastzug mit geladener Milch unter Kontrolle zu bringen. Letztendlich kippte der Lkw zur Seite und blieb zum Teil im Graben, zum Teil auf der Straße liegen. Ein entgegenkommender Lkw (aus Richtung Burkersdorf kommend) leitete unverzüglich einen Bremsvorgang ein, schaffte es dennoch nicht, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Beide Lkw kollidierten glücklicherweise nur leicht miteinander. Im Zuge des Unfalles wurden beide Fahrzeugführer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Vollsperrung besteht weiterhin. Die Unfallaufnahme sowie die Bergung des Tanklastzuges, aus welchem mehrere Liter Milch ausliefen, dauern weiterhin an. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell