Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vollsperrung B175

Greiz (ots)

Burkersdorf/Weida: Aktuell im Einsatz sind Polizeibeamte der PI Greiz im Bereich der B175 zwischen den Ortschaften Weida und Burkersdorf. Dort geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Tanklastzug, beladen mit mehreren tausend Litern Milch, in den Straßengraben. Auch ein zweiter Lkw ist in das Unfallgeschehen involviert, wobei an diesem lediglich leichter Frontschaden entstand. Der Fahrer des Tanklastzuges ist nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt, ein RTW ist vor Ort.

Die B175 ist in diesem Bereich voll gesperrt. Die Unfallaufnahme sowie die Bergung dauern weiter an. (KR)

