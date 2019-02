Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Wohnung eingebrochen

Altenburg (ots)

Rositz: In der Zeit von 05:10 Uhr bis 15:20 Uhr verschafften sich am 12.02.2019 (Dienstag) Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Gartenstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend verließen sie das Haus unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei Altenburg oder unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell