Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Personenschaden

Gera (ots)

Am Freitagabend, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich in der Straße des Bergmanns ein Verkehrsunfall, bei dem eine 54-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die Dame befuhr mit ihrem Kraftfahrzeug die Straße des Bergmanns stadteinwärts und hatte die Absicht, nach links in die Dornaer Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den entgegen kommenden Pkw Mazda des 58-jährigen Fahrers, mit welchem sie frontal zusammen stieß. Die 54-Jährige wurde leicht verletzt, der 58-Jährige blieb unverletzt. Jedoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

