Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtliche Schlägerei

Altenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags meldete ein Zeuge über Notruf, dass sich in der Heinrich-Heine-Straße drei Personen schlagen sollen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnte das Trio befragt werden und es stellte sich heraus, dass ein 17-jähriger zuvor mit einem 39-jährigen in Streit geraten war. Dies missfiel wohl dem Dritten (15), welcher dauraufhin den 17-jährigen zu Boden stieß, sowie geschlagen und getreten hat. Der 17-jährige wurde dabei leicht verletzt. Alle Beteiligten standen unter erheblichen Alkoholeinfluss. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

