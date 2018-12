LPI-G: Alkoholisierte Jugendliche

Altenburg (ots) - Mehrere Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren hielten sich Samstagnacht (08.12.2018, gegen 00:50 Uhr) unberechtigt im Vorraum einer Bank auf dem Markt auf. Ein Sicherheitsmitarbeiter informierte daraufhin die Polizei. Die zum Teil alkoholisierten Jugendlichen wurden in der Folge in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Für einen 15-Jährigen wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung ein Rettungswagen gerufen, welcher ihn schließlich in ein Krankenhaus brachte. (KR)

