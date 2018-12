LPI-G: Unbelehrbare Jugendgruppe

Altenburg (ots) - Weil sich mehrere Jugendliche am Samstagnachmittag (08.12.2018, zwischen 14:00 -16:00 Uhr ) trotz bestehenden Hausverbot mehrmals in einem Kaufhaus in der Fabrikstraße aufhielten und nach Aussagen einer Zeugin die Kundschaft belästigten, kamen mehrere Polizeibeamte zum Einsatz. Die zum Teil flüchtigen Jugendlichen konnten durch die Beamten festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet und ein Platzverweis ausgesprochen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell