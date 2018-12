LPI-G: Auf Außenspiegel eingeschlagen

Altenburg (ots) - Schmölln: Ein bislang Unbekannter schlug am Samstagabend (08.12.2018), gegen 20:30 Uhr in der Windbergstraße mehrfach gegen den Außenspiegel eines dort abgestellten Pkw Opel, bis dieser schließlich abfiel. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Am Kieswerk. Die durch einen Zeugen informierten Polizeibeamten konnten den Täter trotz Absuche nicht ausfindig machen. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen. (KR)

