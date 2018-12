LPI-G: Ehepaar bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Am Freitag, 07.12.2018, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 90-jähriger Opel-Fahrer die Friedrich-Ebert-Str. in Richtung Langenwolschendorf. An der Kreuzung Dr.-Stemler-Straße übersah er einen von rechts kommenden Pkw BMW (Fahrer 66). Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. In der Folge wurde zusätzlich ein am Straßenrand geparkte PkwVW in Mitleidenschaft gezogen. Der 66-jährige BMW-Fahrer und seine 61-jährige Ehefrau wurden verletzt. An allen drei Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

