LPI-G: Polizeieinsatz in Breitscheidstraße

Gera (ots) - Am vergangenen Samstag (08.12.2018) gegen 01:00 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in der Breitscheidstraße, im Bereich des Winterdorfes, zum Einsatz. Trotz geschlossenem Veranstaltungsgelände hielt sich im genannten Bereich noch eine größere Personengruppe auf. Hier griff aus bislang unbekannten Gründen ein 29-Jähriger eine 20-jährige junge Frau körperlich an und verletzte diese. In der Folge kam es zur Rangelei unter den anwesenden Personen, was durch die eingesetzten Beamten schließlich unterbunden werden konnte. In diesem Zusammenhang leisteten der 29-Jährige und ein 16-Jähriger massiv Widerstand gegen die Polizeibeamten. Zusätzlich beschädigte ein 37-Jähriger ein Polizeiauto. Alle drei Täter wurden in Gewahrsam genommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen sie eingeleitet. (KR)

