LPI-G: Aggressiver Fahrgäste

Gera (ots) - Zwei Fahrgäste (17, 33) wurden gestern Nacht (09.12.2018, gegen 01:30 Uhr) in einer Straßenbahn in der Berliner Straße durch Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass sie keinen gültigen Fahrschein besaßen. Als sie aufgefordert wurden, die Bahn zu verlassen, griff der 17-Jährige einen Mitarbeiter körperlich an. Zudem verhielten sie beide äußerst aggressiv, so dass die Polizei informiert wurde. Die renitenten Fahrgäste konnten schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Sie müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. (KR)

