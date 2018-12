LPI-G: Gestohlener Roller wieder aufgefunden

Gera (ots) - Weil sein silberfarbener Roller der Marke Qingqi Jinan gestohlen wurden, informierte der Eigentümer (48) am Sonntagmorgen (09.12.2018) die Polizei. Unbekannte stahlen das gesichert abgestellte Kleinkraftrad aus der Straße des Bergmanns. Gegen Mittag des gestrigen Tages meldete sich der Eigentümer erneut bei der Polizei, da er seinen gestohlenen Roller auf einer Grünfläche in der Friedhofstraße wieder auffand. Das unbeschadete Gefährt wurde schließlich an den Geschädigten herausgegeben. Die Ermittlungen rund um die Diebstahlshandlung laufen dennoch weiter. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell