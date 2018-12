LPI-G: Unbekannter flüchtete

Gera (ots) - Die Polizei ermittelt zu einer am Sonntag (09.12.2018, gegen 04:55 Uhr) geschehenen Körperverletzung zum Nachteil eines 23-Jährige. Nach bisherigen Erkenntnissen lief der Geschädigte in Begleitung zweier Frauen (21, 32) die Rudolf-Diener-Straße entlang und begegnete einem Unbekannten. Aus bislang ungeklärten Gründen wurde der 23-Jährige von dem Unbekannten mit Fäusten und Tritten angegriffen und verletzt. Anschließend entfernte sich der Unbekannte in Richtung Hauptbahnhof und konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht aufgegriffen werden. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (KR)

