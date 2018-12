LPI-G: Brennende Mülltonnen

Gera (ots) - Weil drei Mülltonnen in der Nicolaistraße brannten, kamen gestern Nacht (09.12.2018), gegen 00:40 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Die drei großen Müllcontainer wurden durch das Feuer stark beschädigt. Auch die angrenzende Hauswand des Mehrfamilienhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zum Brandfall wurden aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die Kriminalpolizei Gera zu wenden. (KR)

