LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Gera (ots) - Pölzig. Am Freitag den 07.12.2018 gegen 08:45 Uhr kam es in Pölzig zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr von der Meuselwitzer Straße auf die Hauptstraße in Richtung Ronneburg. Im Abbiegevorgang kollidierte das Fahrzeug mit dem auf der Verkehrsinsel stehenden Verkehrszeichen und reißt dieses aus dem Boden. Der verantwortliche Fahrzeugführer verließ im Anschluss die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nach zu kommen. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0365/829-0.

