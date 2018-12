LPI-G: Sachbeschädigung

Gera (ots) - Gera. In der Zeit von Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 11:40 Uhr wurde die Eingangstür der Orangerie in Gera beschädigt. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass durch Unbekannte eine Glasflasche gegen die Holztür geworfen wurde. Die stilvoll errichtete Tür wurde dabei beschädigt. Die Polizei in Gera hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0365/829-0.

