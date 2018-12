LPI-G: Verkehrsunfall in Greiz - Fahrerin unter Alkoholeinwirkung

Greiz (ots) - Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte die Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia am Freitag, 07.12.2018, gegen 14:45 Uhr auf der Schloßbrücke in Greiz. Die 74-jährige Fahrerin befuhr die Schloßbrücke in Richtung Dr.-Rathenau-Platz. In der Linkskurve nach der Einmündung zum Gartenweg und kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Fußgängerweg und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Schild und einem Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in das Greizer Krankenhaus verbracht. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

