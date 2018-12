LPI-G: Graffiti in Zeulenroda und in Burkersdorf (Harth-Pöllnitz)

Greiz (ots) - In den Nachtstunden vom Donnerstag, den 06.12.2018, 18:00 Uhr bis Freitag, den 07.12.2018, 06:30 Uhr beschmierte ein unbekannter Täter in Zeulenroda unter anderem die Fassade vom Gymnasium am Dr.-Gebler-Platz und mehrere Hausfassaden in der Schopperstraße. Ein Graffiti mit gleichen Wortlaut und gleicher Symbolik brachte der unbekannte Täter in der darauffolgenden Nacht an der Mauer in der Ortsdurchfahrt von Burkersdorf, an der B175, an. Zeugen werden gesucht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Greiz. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

