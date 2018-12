LPI-G: Diebstahl beider Kennzeichen in Zeulenroda

Greiz (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, 07.12.2018, 17:30 Uhr bis zum Samstag, 08.12.2018, 00:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Pkw VW-Golf, in Zeulenroda, in der Gasse zum Tuchmarkt, beide amtlichen Kennzeichen. Hinweise erbittet die die Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661-6210 oder per e-mail: pi.greiz.lpdg@polizei.thueringen.de (TA)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell