LPI-G: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Altenburg (ots) - Freitagvormittag ereignete sich am Kreisverkehr Dr.-Wilhelm-Külz Straße ein Unfall bei dem eine 50-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem Ehemann auf Pedelecs unterwegs und durchfuhr dabei den Kreisverkehr in Richtung Kanalstraße. Ein 43-jährige Pkw-Fahrerin, welche vom Parkplatz des dortigen Supermarktes kam, missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt und stieß mit der Radfahrerin zusammen. Diese wurde dabei auf die Straße geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Eine zufällig vorbeikommende Ärztin leistete sofort Erste Hilfe. Die 50-jährige wurde schließlich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell