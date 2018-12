LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am 06.12.2018 gegen 18:10 in der Geraer Straße. Die 38-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot musste verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender Pkw VW bemerkte dies und bremste ebenfalls ab. Die nachfolgende 54-jährige Fahrerin eines Pkw Renault bemerkte dies zu spät, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, fuhr auf den Pkw VW auf und schob diesen schließlich auf den Pkw Peugeot. Verletzt wurde zunächst niemand Es entstand an allen Fahrzeugen Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell