LPI-G: Balkonvertäfelung geriet in Brand

Altenburg (ots) - Fockendorf: Am 06.12.2018 (Donnerstag), gegen 22:25 Uhr kam es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen unbekannte Täter einen Böller auf den Balkon, in dessen Folge die dort befindliche Holztäfelung in Brand geriet. Der Brand wurde gelöscht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 03447 / 4710, an die Polizei Altenburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell