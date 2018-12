LPI-G: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin

Altenburg (ots) - Heute (07.12.2018), gegen 11:00 Uhr kam es in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße / Franz-Mehring-Straße in Altenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Ford (Fahrerin 43) und einer Radfahrerin (50). Die verletzte Radfahrerin wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell