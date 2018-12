LPI-G: Unfallbeteiligter gesucht

Greiz (ots) - Am gestrigen Tag (06.12.2018) erschien eine 81-jährige Frau in der Polizeiinspektion Greiz und teilte mit, dass sie am Vortag, gegen 21:00 Uhr, mit ihrem Pkw ein abgestelltes blaues Auto im Bereich des Theodor-Fontane-Platzes gerammt hat. Anschließend verließ sie den Unfallort. Die Polizei bittet den Geschädigten des blauen Fahrzeuges, mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, Verbindung aufzunehmen.

