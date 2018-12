LPI-G: Rauchentwicklung

Gera (ots) - Wünschendorf/Cronschwitz: Gestern Abend (06.12.2018), gegen 19:45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei nach Cronschwitz aus, das es dort in einem im Umbau befindlichen Haus zur Rauchentwicklung kam. Ein Schwelbrand in einer Zwischendecke im Haus, ausgelöst durch Arbeiten im Haus, scheint nach bisherigen Erkenntnissen als Brandursache in Frage zu kommen. Seitens der Feuerwehr wurde die Gefahrenquelle beseitigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell