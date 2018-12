LPI-G: Unfall an Ampelkreuzung

Gera (ots) - Verkehrsbedingt hielt gestern Mittag (06.12.2018), gegen 13:40 Uhr der 81-jährige Skoda-Fahrer an der Rotlicht zeigenden Ampel in der Zoitzbergstraße (Höhe Zubringer zur Vogtlandstraße). Die bemerkte die dahinter fahrende Opel-Fahrerin (32) zu spät und fuhr auf. Glücklicherweise blieben die beiden Fahrzeugführer unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (KR)

