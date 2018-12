LPI-G: Aufgefahren

Altenburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am 05.12.2018 (Mittwoch), gegen 14:10 Uhr in der Geraer Straße. Die 52-jährige Fahrerin eines Pkw Ford befuhr die Geraer Straße in Richtung Gera, in der Absicht, am Abzweig Steinwitz nach rechts abzubiegen. Die 52-Jährige bremste daraufhin. Der nachfolgender Pkw Nissan (Fahrer 83) bemerkte dies scheinbar zu spät und fuhr auf. Personen wurden glücklicherweise nicht verletz. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

